ミス東大2024」でグランプリに輝いた松藤百香さん（19）＝東京大学文科一類1年＝が、Xで投稿した写真が話題になっています。現在、アフリカ大陸中部にあるルワンダボランティア活動に励む松藤さん。現地の床屋でおまかせの髪型にしてもらったところ、赤髪を編み込んだ個性的な「ブレイズヘア」になりました。本人に、新しい髪型やルワンダでの生活について聞きました。【写真】ルワンダの床屋で「おまかせ」の髪型にしてもらっ