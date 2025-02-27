Ｊ１のＧ大阪は２７日、広島から元日本代表ＦＷ満田誠（２５）を、期限付き移籍で獲得することを発表した。今季、満田はリーグ戦ここまで３試合出場なし。ＡＣＬ２で１試合途中出場したが、直近のリーグ戦２試合ではベンチからも外れていた。Ｇ大阪ではＭＦ山田康太（２５）がＳＮＳでの不適切な迷惑行為により、チームを離脱中。山田と同じくトップ下などでプレー可能で、リーグ戦８７試合で１６得点の実績を誇る満田の獲得に動