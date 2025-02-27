¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¤¸¤ã¤¤¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤ë¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë?À­Íß?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ­Íß¤ÏÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤¸¤ã¤¤¤Ï¡Ö¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¼çÌò¤Ï¶â¤«¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤óÁ³¤ê¡¢ÃæµïÀµ¹­¤µ¤óÁ³¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥Èã·Æ£Á³¤ê¡¢À­Íß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÉÔÎÑÁûÆ°¤â¤ª¤½¤é¤¯À­Íß¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È