【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの１月の欧州３１か国での販売台数は、前年同期比４５％減の９９４５台と急減した。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は、欧州の政治家を相次いで批判しており、発言への反発が背景にあるとみられる。欧州自動車工業会の２５日の発表によると、２０２３年１月（９３９０台）以来、２年ぶりの低水準となった。欧州全体のＥＶ販売は好調で、３７％増の１６万６