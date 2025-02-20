2月17日、日本テレビの福田博之社長（63）は定例会見で、かつて同局の番組『シューイチ』にレギュラー出演していたKAT-TUNの中丸雄一（41）の今後についてこう語った。「（復帰の）可能性はゼロではない」KAT-TUNは今年3月31日をもって解散することが、2月12日にSTARTO ENTERTAINMENTから発表されている。メンバーの亀梨和也（38）は退社し、上田竜也（41）と中丸は同社との個人契約で活動を継続。その中丸は昨年に女性問題が報じ