¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È NetApp¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÅý¹ç¤È¹âÂ®²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿NetApp ASA A¥·¥ê¡¼¥º ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸À½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤·¡¢´ë¶È¤¬¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥í¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥Ç¡¼¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹