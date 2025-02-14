ドジャース山本由伸投手（２６）がアリゾナ州グレンデールキャンプ２日目の１３日（日本時間１４日）、キャンプイン後初めて取材に応じた。キャンプイン前の９日（同１０日）にはキャンプ施設で自主トレを行った山本。その際、大谷は真美子夫人、愛犬のデコピンを施設につれてリラックスした時間を過ごしていたが、山本も自身の車から犬を連れ、なぜか「１７ＯＨＴＡＮＩ」の服を着て、デコピンや大谷と遊んでいたことが話