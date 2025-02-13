小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、日本初投入となるPOCO Xシリーズ「POCO X7 Pro」を2025年2月12日（水）より発売した。市場想定価格は8GB/256GBが49,980円（税込）、12GB/512GBが59,980円（税込）。■POCO X7 Proの製品特長ハイエンド級のチップセット搭載。価格もゲーム性能も妥協しないあなたへ。オールビッグコアCPUアーキテクチャ、フラッグシップレベルのGPU、業界最先端のAIエンジンを採用した最新のハイエン