2025年の徳島県内の花粉飛散量や花粉対策グッズを取材しました。民間の気象会社ウェザーニューズによりますと2025年、県内の花粉飛散量は2024年の6・6倍平年と比べても2倍以上と予想されています。2024年夏の高温に加え、2025年は花粉の飛散量が増える「表年」の傾向であることが要因とみられています。徳島市にある大櫛耳鼻咽喉科の大櫛哲史院長は独自の観測点で県内における花粉飛散量の見通しを立てています。（大