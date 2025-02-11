自然の中に存在する微生物は、皮膚などを通して体内に取り込まれ、それが腸内微生物の多様性を引き上げて、免疫システムまで強化する可能性がある──そう示唆する研究が続いている。健康なマイクロバイオームをつくる、最新の知見。