「空飛ぶクルマ」の開発と、ドローン関連サービスを提供する株式会社SkyDriveは、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」の型式証明活動において、国土交通省航空局から適用基準を発行されたことを発表した。この適用基準の発行によって、同社は「空飛ぶクルマ固有の耐空性および環境基準の詳細がおおむね固まったため、今後の開発がさらに加速する」としている。また、同社は大阪･関西万博で、飛行試験を行っている「SKYD