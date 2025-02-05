【ワシントン＝阿部真司】米国の首都ワシントン近郊のレーガン・ナショナル空港近くで起きたアメリカン航空の旅客機（乗客乗員６４人）と米軍ヘリ（乗組員３人）の衝突事故で、地元当局などは４日、旅客機・ヘリに搭乗していた６７人全員の遺体を収容したと発表した。米国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）によると、４日も機体の引き揚げ作業が続き、旅客機の両翼や胴体部分が回収された。