お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season3』#4が4日に放送。#4では、元モーニング娘。でタレントの加護亜依が10代で出産した女性のもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルとその後の人生をレポート。今回は、17歳で出産したギャルモデルを取材した。【写真】ギャルモデル母親の思いに加護亜依が号泣『愛