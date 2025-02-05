ドジャースのミゲル・ロハス選手（35）が、チームメイトの大谷翔平選手（30）の“意外な飲酒事情”を明かし、話題となっている。2月3日に公開された米YouTubeチャンネル『JM Baseball』のインタビューで、ロハスは次のシーズンのドジャースについて様々な考えを述べ、その中で大谷も話題にあがった。司会のクリス・ローズ氏が妻の真美子夫人が第一子を妊娠していることを取り上げ、大谷は欲しい物は何でも手に入るが、チームメイ