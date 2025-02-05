女子テニス元世界ランキング１位のシモナ・ハレプ（３３＝ルーマニア）が４日（日本時間５日）に現役引退を発表した。英「ＢＢＣ」など各メディアが一斉に報じた。母国で開催されたトランシルバニア・オープン１回戦でストレート負けを喫したハレプは観客に向けて「私は魂でこの決断を下した。私の体は以前のような状態に戻ることはない」とし「素晴らしいことだ。私は世界ランキングで１位になりグランドスラムで優勝した。そ