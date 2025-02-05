【追加キャラクター「舞」】 2月5日 配信 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「舞（不知火舞）」の配信を本日2月5日より開始する。 「舞」は、SNKの格闘ゲームシリーズ「餓狼伝説」から参戦する、シリーズ史