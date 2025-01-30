タレント・ほしのあき（４７）が２９日、自身のインスタグラムを更新し、プライベートのオフショットを公開した。ほしのは「展示会へ」とアパレルブランドのイベントに足を運んだことを報告。「こちらのブランドの水着は、サイズが選べるから上下で変えられるから嬉しい〜」と試着した姿をアップし、「みんなでお揃いの水着を買ったから暖かくなったらプール行きたいなトレーニングも頑張らないと」と胸を躍らせていた。今