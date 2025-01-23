22日、米ロサンゼルス北部郊外キャスティークで、山火事の消火活動をする消防士（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、ロサンゼルスや周辺で続く山火事を巡り「核兵器が爆発したかのようだ」と語った。保守系FOXニュースのインタビューで述べた。24日に現地を視察する予定。FOXの男性キャスター、ジェシー・ウォーターズ氏も今月、焼け跡となった高級住宅街の被害状況を説明する際に「原爆を落とされた