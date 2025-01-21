米国のある上院議員が２０日（現地時間）、米ワシントンで開かれたドナルド・トランプ大統領就任式にフードＴシャツに半ズボン姿で出席して注目を集めた。民主党ジョン・フェッターマン上院議員（ペンシルベニア）はこの日、黒のフードＴシャツにグレーの半ズボン、黒の運動靴を履いてトランプ大統領就任式が開かれたワシントンＤＣの連邦議会議事堂中央ホール（ロタンダ）に到着した。ジョー・バイデン前大統領など前現職政治家や