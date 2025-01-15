【春菊かき揚げバーガー】 1月24日 発売予定 価格：単品 790円 セット 1,220円 ドムドムフードサービスは、ハンバーガーチェーン店・ドムドムハンバーガーにて、「春菊かき揚げバーガー」を1月24日より期間限定で発売する。価格は単品が790円、セットが1,220円。 カラッ