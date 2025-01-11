9ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ï¢¤ì»Ò¤Î·»¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿½÷À­¤¬ÅÐ¾ì¡£·»¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¤Ç³Ø¤ó¤À¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¤ì»ÒÆ±»Î¤ÎµÁ·»Ëå¤Ç·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#4¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£ÅÐ¾ì¤·