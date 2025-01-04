赤地にハートと十字を白で抜いたピクトグラム。 見た目からわかりにくい障害や難病、妊娠初期の人たちが、電車やバスの席を譲ってもらうといった気配りを受けられる。そんな助け合いの社会をめざして、「ヘルプマーク」は誕生した。2012年に東京都で考案され、全国に広がった。自治体の窓口などで対象者に無料で配られている。マークの認知率は約5割ヘルプマークを着けている人を見たら、こんな行動が周囲に期待されている。 ・電