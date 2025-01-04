ホムパで出せば、かなり盛り上がりそう！コストコで販売されている『北京ダック風キット』は、準備はお手軽ながら、特別感のある一品です。鴨肉は普通のローストなので、皮はそれほどパリパリになりません。とはいえ中華スパイスの効いたソースと相性抜群で、思わず2個、3個と手が伸びますよ〜。『北京ダック風キット』の価格・内容量は？こちらがコストコの冷凍食品コーナーで販売されている『北京ダック風キット*』（品番：694