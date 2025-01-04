アメリカの有名大学が戦々恐々としている。多くの有名大学が冬休み中の留学生たちに対して、トランプ次期大統領の1月20日の就任式を前に、早めにアメリカに戻ってくるように通達を出している。それは、トランプ氏が第1次政権時、大統領就任からわずか数日後に、イスラム教徒が多数を占める国々からの入国を制限したことを念頭にしたものだ。例えば数多くのノーベル賞受賞者を輩出しているコーネル大学。冬休みに海外旅行を予定して