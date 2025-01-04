高速道路の「廃道」なぜそうなった？鉄道は収支の悪化したローカル線を中心に、どんどん廃止され、その路線網を縮小しています。いっぽう高速道路は、かつての鉄道網よりも発達したネットワークが整備され、より百花繚乱となり、利便性を増加させています。そんな高速道路にも、珍しい例ですが「廃道」が存在します。しかも大動脈である「名神高速」に存在するのです。名神高速のイメージ（画像：写真AC）。その廃道は