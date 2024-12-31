Åß¤ÎÉô²°Ãå¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÃå¿´ÃÏ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¥¯¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¡¢µÞ¤Ë²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤â¸¼´Ø¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¿È©¿¨¤ê¤­¤â¤Á¤¤¤¤¤Ê¤á¤é¤«¥¿¥¤¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ1500±ß¡Ë¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¹¥à¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¡¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç