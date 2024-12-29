東京・歌舞伎町、大久保公園周辺で女性が売春目的で客待ちをしている問題は、買春に来る外国人も現れ事態はエスカレートしている。この実態を受け警視庁は10月から客待ち女性を一斉摘発。なぜ売春するのか、その理由や逮捕された女性たちが受けられる支援について取材した。（社会部・警視庁担当関口絢子）■大久保公園での売春その実態は…女性たちがガードレールに腰を掛けているイメージが定着している東京・新宿区歌舞伎町