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モデルのヨンアが2度目の離婚を発表「昨年の秋に夫と夫婦という形を解消」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ヨンアが28日、離婚したことを自身のインスタグラムで報告した
  • 「昨年の秋に夫と夫婦という形を解消いたしました」と報告
  • 「母と父としての関係はこれからも良好に保ちながら」とつづった

◆モデルのヨンアが2度目の離婚を発表

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