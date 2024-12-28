ドジャース大谷翔平投手（３０）が２８日までに、ポルシェ・ジャパンの公式インスタグラムに登場した。大谷は珍しく革ジャンを着て車の運転席に座り、助手席側のカメラに目を向けた雰囲気満点の写真。投稿には「Ｔｈａｎｋｙｏｕｆｏｒ２０２４。次々に夢を叶（かな）えた２０２４年。来年も多彩な夢で、色鮮やかな一年を」の一文が添えられており、前人未到の活躍ぶりをたたえるものとなっている。