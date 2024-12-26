³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ó¥³¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤ËNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ØPLUTO¡Ù¤ÎBlu-ray BOX¤ò2025Ç¯½é²Æ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Äê²Á³Ê¤Ï35,000±ß¡ÊÀÇ10%¹þ¡Ë¡£¾¦ÉÊÍ½ÌóÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£Ⓒ±ºÂôÄ¾¼ù¡¿Ä¹ºê¾°»Ö¡¿¼ê筭¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óBlu-ray BOX¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØPLUTO¡ÙÁ´8ÏÃ¤ÎËÜÊÔ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í½¹ðÊÔ¤ä±ºÂôÄ¾¼ù»á¡¢¼ê筭 âÃ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢ºîÉÊ¤ò²òÀâ¤·¤¿