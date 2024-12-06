Google（グーグル）は、写真や動画を共有する際に、事前登録やユーザー登録などを必要とせず、共有する画像や動画を選んでQRコードを生成し、その場ですぐに共有できる機能をAndroidの「クイック共有」向けに追加した。 「クイック共有」のQRコード共有機能は、写真・動画のほかにドキュメントファイルも共有できる。共有する相手を連絡先に追加したり、デバイスの共有設定を変更したりす