サンワサプライ株式会社は、ハンズフリーでの使用が可能な定置式タイプの2次元バーコードリーダー「BCR-2D11BK」を発売した。■置いてかざすタイプだから、作業スピードがアップかざし読みタイプで、両手が使えるのでイベント会場のチケット読み取り、レジのバーコード読み取り、幼稚園での入退園確認など、さまざまなシーンで使用できる。■広範囲の読み取りが可能！大型商品の読み取りもスムーズに読み取り面が広いので、作業に