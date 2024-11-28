池袋暴走事故の遺族・松永拓也さんを「殺してあげよっか」と脅迫したなどとして、警視庁が横浜市に住む女子中学生を28日にも書類送検する方針を固めたことが分かりました。警視庁が、書類送検する方針を固めたのは、神奈川・横浜市に住む女子中学生（14）です。捜査関係者によりますと、女子中学生は、今年9月11日、松永拓也さん（38）が所属する関東交通犯罪遺族の会＝通称「あいの会」などに対し、松永さんを名指ししたうえ、「