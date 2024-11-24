人気コスプレイヤー・えなこが、２３日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」に出演。年収が１億円を超えていることを公言する理由を明かした。えなこは番組で、出身地の名古屋や、最も愛するアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の舞台となった兵庫・西宮を訪問。同作のコスプレで“聖地巡礼”を行った。また、所属事務所の社長兼マネジャーの「よきゅーん」ことタレント・乾曜子との対談も放送された。乾は、３年連続で１億円を超え