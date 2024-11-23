11月21日の深夜、『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が放送され、ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が出演。タレント・鈴木紗理奈の50代実業家との不倫報道について言及した。「ナインティナインと鈴木さんは『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）で共演。放送開始から22年間、放送終了まで共にした仲です。古くからの仲間として今回の騒動に複雑な心境を明かしました」（テレビ局関係者）