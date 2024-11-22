アルピニストの野口健氏が2024年11月21日、17日に行われた兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事をめぐる週刊誌報道に疑問を呈した。「登山家だって、その時々の状況によってつける時計は変えます」斎藤氏はパワハラ問題をめぐり県議会の不信任を受けるも、17日の兵庫県知事選を制し当選を果たした。SNSを中心とする世論が斎藤氏を後押しした格好だ。こうした中、野口氏が言及したのは、FLASHによる「『またロレックスをつける