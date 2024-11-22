小久保監督からの「4番から逃さないと言われたことは痺れました」ソフトバンクの山川穂高内野手が22日、みずほPayPayドームで契約更改交渉に臨み、1億5000万円増の来季年俸4億5000万円（金額は推定）でサインした。昨オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使して、西武から加入。移籍初年度を終えて、来季契約にサインをした。来季は背番号が「25」から「5」になることも発表となった。会見場に姿をみせた2冠王はサインを