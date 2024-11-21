モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は21日、ロシア大陸間弾道ミサイル（ICBM）ウクライナに発射したとのウクライナ空軍発表について「話すことは何もない」と述べ、国防省に照会するよう求めた。タス通信が報じた。