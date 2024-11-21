ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、12月26日（木）から、リラックマコラボレーションしたロッテリアオリジナル「しあわせまくまく リラックマ福袋」を発売する。【写真】リラックマ柄がすてき！ロッテリア福袋」の中身一覧■リラックマのグッズ尽くし！今回登場する「しあわせまくまく リラックマ福袋」は、“お家でもロッテリアでも、パクパク（まくまく）でみんな幸せ”をテーマにした4800円の福袋（価格は税込み