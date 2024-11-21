サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、40Gbpsの超高速データ転送に対応したThunderbolt4とHDMIポート合わせて最大2画面の映像出力(4K/60Hz)できるドッキングステーション「400-VGA027」を発売した。■ケーブル1本で最大2画面の映像出力(Thunderbolt4出力)ができる本製品は、ケーブル1本で最大2画面の映像出力(Thunderbolt4出力)ができるThunderbolt4ドッキングステーション。ノートパソコンのTh