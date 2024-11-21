女優の久保田磨希が２１日までに自身のインスタグラムを更新し、亡くなった俳優の火野正平さん（享年７５）を追悼した。２００３年のフジテレビ系「あなたの隣に誰かいる」で夫婦役として共演。「フジテレビ『あなたの隣に誰かいる』で夫婦役をさせていただき、『火野正平さんと夫婦役をして唯一口説かれていない久保田磨希です』というのが火野さんとお会いした時に必ずいう挨拶（あいさつ）でした。照れ笑いされる火野さん」