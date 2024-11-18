〈マッチ60歳、聴力検査デビューします！〉【衝撃写真】「金屏風会見」当日のボロボロだった中森明菜と近藤真彦往年のアイドルが大きく映った公益社団法人ACジャパンの広告を目にしたことがあるだろうか。還暦を迎えたマッチこと近藤真彦が、同世代に向け耳鼻咽喉科などでの聴力検査を促す広告だ。「ステージからファンに向けて『マッチでぇ〜す！』、『盛り上がってますか〜!?』と呼びかける。『イエ〜イ！』とかえる嬌声に、