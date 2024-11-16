吉本興業株式会社は2024年11月7日（木）、山口県美祢市役所にて「美祢市と株式会社よしもとセールスプロモーション&エリアアクションとの地方創生に関する連携協定」の締結式が行われたことを発表した。締結式は、美祢市住みます芸人のウッチィが司会・進行を務め、快盗スズメ（白川誠さん・関和紀さん）が、これまでの取り組み内容を説明。出席した美祢市の篠田洋司市長、よしもとセールスプロモーション&エリアアクショ