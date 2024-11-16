先月のW杯予選で日本代表に敗れるなどした後、ロベルト・マンチーニ監督を解任したサウジアラビア。2023年3月以来の復帰となったフランス人のエルヴェ・ルナール新監督のもとで再スタートを切ったが、14日のオーストラリア戦は0-0の痛み分けとなった。そのサウジは19日に敵地ジャカルタでインドネシアと戦う。『koorabreak』によれば、サウジ代表団は金曜にジャカルタ入りしたというが、ルナール監督は集中的なトレーニングを避け