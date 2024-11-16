2014年から2015年まで日本代表を指揮したハビエル・アギーレ監督。今年7月からは再び母国のメキシコ代表を指揮しており、16日にはホンジュラスとのCONCACAFネーションズリーグを戦った。アウェイのメキシコが2-0で勝利した試合後にはショッキングな出来事があった。アギーレ監督が相手監督と握手をしようとした際、投げ込まれた物体が頭部を直撃。するとアギーレ監督の頭から激しく流血する事態になったのだ。¡PESIMA SEGURID