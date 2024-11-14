11月13日、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送され、お笑い芸人・鳥居みゆきがゲスト出演した。今回は「J‐POPを愛する女大集合」というテーマで、トークを展開した同番組。鳥居は「Kiroro」の金城綾乃やピアニストのハラミちゃん、女優の佐藤仁美など多数のゲストとともに“J-POP愛”を語った。「鳥居さんは、2001年に芸人としてデビュー。2008年、2009年と『R-1ぐらんぷり』で決勝進出するなど、注目されました。