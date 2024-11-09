《次は2025.7.20のワンマンライブに向けて走り抜けますこれからもFleuRを末長くよろしくお願いします》11月4日、自身のXで、そう嬉しそうにつぶやいていたご当地アイドルが、翌5日、突如Xでユニットからの脱退を発表。家族間の問題も絡むとみられる発表に、ファンから非難の声が殺到している。「物議を醸しているのは、名古屋発祥の2人組ガールズユニット『FleuR（フルール）』のMAIKAさんのポストです。MAIKAさんは冒頭のポス