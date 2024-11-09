元衆院議員の杉村太蔵氏が９日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレＭＴＧ」に出演した。杉村氏は同番組で衆院選前に「あなたの一票で日本が変わる。そんなわけないから」と発言し炎上。ＭＣの今田耕司から「めっちゃ謝ってたな」と指摘されると杉村氏は「謝ったんじゃなくて説明をした。投票した後が大事。よく監視して下さい、と（説明した）」と話した。発言の真意について「『あなたの１票じゃ変わりません。だから選挙