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ついにきた！スーパーカブ50・Final Edition発表 12月12日から発売

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ホンダが「スーパーカブ50・Final Edition」を12月12日から発売する
  • 50cc原付一種のスーパーカブの最終版で、50ccモデルではこれが最後となる
  • 販売台数は2000台で、価格は税込み29万7000円となっている
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