現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップターフ(3歳上・米G1・芝2400m)。G1・6勝のレベルスロマンス(Rebel's Romance、セ6、英・C.アップルビー厩舎)を管理するチャーリー・アップルビー調教師が本番へ手応えを語った。 同馬は父Dubawi、母Minidress、母父Street Cryという血統で、マンハッタンステークスなどG1・2勝のメジャ&#12